Недвижимость

В Крыму зафиксировали резкое снижение спроса на новое жилье

Опасения со стороны покупателей, сложный логистический процесс и осторожная политика застройщиков создали ситуацию, при которой произошло снижение спроса на жилье в Крыму. В течение года количество сделок с новостройками уменьшилось на 38%, при том, что в соседнем Краснодарском крае спрос вырос на 20–40%.

В период с июля 2022 года по конец июня 2023 года на крымском и севастопольском первичном рынке заключили всего 2,05 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на квартиры. Это меньше на 38%, чем за предыдущие 12 месяцев, пишет RuNews24.

Эксперты «Циан.Аналитики» поясняют, что падение спроса на первичном рынке региона происходит на фоне активных продаж в соседнем краснодарском субъекте: в течение года количество заключенных ДДУ увеличилось на 40%, до 32 тысяч, без учета Краснодара — на 20%, до 6,5 тысяч.