Недвижимость

Строительство многоквартирного дома возобновили в великолукском Переслегино

Строительство многоквартирного дома возобновили в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Алексей Кузьмин.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

Глава района напомнил, что в связи с ненадлежащим исполнением договора с прежним подрядчиком в августе 2023 года муниципальный контракт был расторгнут, а застройщик был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года.

7 сентября администрация Великолукского района по результатам запроса котировок заключила новый муниципальный контракт с ООО «СМУ-44» на завершение строительных работ.

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Застройщик приступил к работам в усиленном режиме.