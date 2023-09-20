Недвижимость

Новостройки в России рекордно подорожали за последний месяц

За последний месяц средняя цена квадратного метра новостроек в России показала рекордную с начала 2023 года динамику роста, сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«При годовом росте в 5,2%, она выросла за месяц на 1,1%, чуть меньшую динамику она демонстрировала в ажиотажный высокий спрос августа, когда средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 1%, до этого с начала года рост не превышал 0,6%», — приводят слова Иванова «Известия».

По информации девелопера Glora, за август и сентябрь стоимость квадратного метра первички в Санкт-Петербурге выросла на 4,4%, в Москве — на 2,9%.

«На первичном рынке квартир старой Москвы средняя цена квадратного метра выросла за месяц на 3%», — подтвердила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По ее словам, больше всего средние цены поднялись на новостройки комфорт-класса (на 4,4%). В сегменте бизнес-класса стоимость «квадрата» увеличилась на 2,5%, в премиальном сегменте — на 0,8%.

«Из-за снижения доступности стандартных ипотечных программ на фоне сохранения льготных ставок на первичном рынке и ажиотажного спроса последних двух месяцев, цены на новостройки получили новый импульс для роста», — сказал Иванов.

Также он отметил, что средняя цена выросла в том числе из-за изменения структуры предложения — в первую очередь скупаются наиболее доступные варианты.