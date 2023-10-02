Недвижимость

Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Рейтинг по доступности ипотеки в России возглавили Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Чукотка, в отстающих – регионы Северного Кавказа и Севастополь, Псковская область заняла 63 место в рейтинге.

Как отмечают эксперты, жилищный строительный сектор России продолжает чувствовать себя достаточно неплохо. По итогам 2022 года было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилья на территориях садоводств), что является новым абсолютным рекордом для нашей страны.

Этот объем на 11% выше результата 2021 года и на 36% выше объемов жилищного строительства в 2018-м. При этом в 2023 году рост продолжился – за восемь месяцев уже введено 70,2 миллиона квадратных метров жилья (прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 0,7%).

Ипотечное кредитование в России за последние два года продолжило показывать значительные результаты. В частности, по итогам 2022 года было выдано 1,3 миллиона новых ипотечных кредитов, а за семь месяцев 2023 года еще примерно один миллион. Таким образом, число кредитов продолжает находится на высоком уровне, как в 2021 и в 2020 годах.

В разных уголках России ситуация в части доступности жилой недвижимости заметно отличается от среднероссийской. Для оценки региональных различий доступности покупки жилья в ипотеку семьями эксперты РИА Новости провели очередное ежегодное исследование и составили девятый по счету рейтинг, в котором показано, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит.

Как показало исследование, в целом по России доля семей с официальными трудовыми доходами, для которых доступна ипотека (по состоянию на август 2023 года), находится на уровне 27,8%. За прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла почти во всех регионах. Согласно исследованию, в 78 регионах она выросла, а снизилась лишь в пяти субъектах Федерации. В целом по стране доступность увеличилась за год на 2,6 процентного пункта.

За прошедший год у шести регионов доступность выросла более чем на пять процентных пунктов, а у других 22 регионов рост был в пределах от трех до пяти процентных пунктов. Во многом большой прирост эксперты связывают с умеренной динамикой цен на недвижимость или даже снижения цен на вторичном рынке в этих регионах, а также связан с ростом сроков кредитования и увеличением зарплат.

Как показали результаты рейтинга, наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку открыты для регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату у работающих.

В лидирующем по доступности ипотеки регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, согласно модельным расчетам, 65% семей могут себе позволить купить среднюю двухкомнатную квартиру в своем регионе. В Магаданской области эта возможность доступна порядка 63% семей. При этом у занимающих третье, четвертое и пятое места: у Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и у Ненецкого автономного округа чуть более половины семей могут приобрести квартиру в ипотеку.

Несмотря на то, что в большинстве регионов доступность ипотеки находится на удовлетворительном уровне, в восьми регионах менее только 15% семей могут пробрести обычную двухкомнатную квартиру в ипотеку, свидетельствует исследование. Замыкают рейтинг Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь и Кабардино-Балкария. Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки, 23,1% людей могут купить двухкомнатную квартиру в ипотеку.

Что касается столиц, то ситуация здесь следующая. Санкт-Петербург в рейтинге занял место в верхней части таблицы (25-е место), таким образом, доступность жилья в ипотеку тут находится на приемлемом уровне. Москва же в текущем рейтинге занимает 50-е место, с долей 26,1% семей.