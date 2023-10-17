Недвижимость

Застройщики СЗФО получили в Сбере почти 500 млрд рублей с начала 2023 года

За 9 месяцев 2023 года объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада в Сбербанке вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 493 млрд рублей. Объём портфеля жилищного кредитования превысил 341 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Отлаженные механизмы финансирования и сокращение сроков рассмотрения сделок позитивно повлияли на спрос и объём выдачи. В Сбер с начала 2023 года пришли за кредитами более 65 новых клиентов-девелоперов, которым выдан 161 млрд рублей. Банк предоставляет широкую линейку продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, а также финансирование под будущую прибыль реализуемых проектов. Такие кредиты можно направить на развитие новых площадок. Всё это даёт клиентам банка возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

На данный момент большинство застройщиков СЗФО ведут строительство своих объектов с использованием счетов эскроу в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.