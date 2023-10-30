Недвижимость

Семье инвалидов в Пскове предоставят жилье по требованию прокурора

Семье инвалидов в Пскове предоставят жилое помещение по требованию прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ведомство провело проверку и установило, что администрация города продолжительный период времени не предоставляет вне очереди жилое помещение по договору социального найма заявителю и ее дочери, имеющим инвалидность.

Постановлением администрации Пскова заявитель и ее дочь включены в список на внеочередное получение жилой площади еще в 2021 году. По состоянию на сентябрь 2023 года семья не обеспечена жилым помещением.

Прокуратурой направила в Псковский городской суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию предоставить семье вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям. Иск рассмотрели и удовлетворили. Решение суда пока не вступило в законную силу.