Недвижимость

Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в 2023 году в Псковской области составило 57%, средний срок кредита - 287 месяцев, средний размер кредита - 3,1 млн рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место – Ненецкий автономный округ;

8 место – Мурманская область;

10 место – Республика Коми;

11 место – Архангельская область;

18 место – Вологодская область;

19 место – Санкт-Петербург;

29 место – Новгородская область.

31 место – Республика Карелия;

46 место – Ленинградская область;

56 место – Калининградская область.

Эксперты отмечают, что в последние годы в России наблюдаются достаточно высокие объемы строительства нового жилья, при этом его доступность зачастую остается ограниченной, в том числе из-за значительного роста цен на квартиры. В целом накопить на квартиру для одномоментного ее приобретения достаточно трудно, поэтому, как и в остальном мире, люди для покупки недвижимости используют ипотеку.

Многие аналитики считают, что в последнее десятилетие случился настоящий бум ипотечного кредитования в России. С 2017 года каждый год выдается более миллиона ипотечных кредитов, а в рекордном 2021 году — почти два миллиона. По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2023 года количество ипотечных заемщиков превысило 10 миллионов человек. В этой связи аналитики заинтересовались тем, насколько сильно платежи по ипотечным кредитам сказываются на бюджетах семей, и насколько велика разница между регионами по данному показателю.

Для исследования этого вопроса эксперты РИА Новости подготовили второй ежегодный рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.