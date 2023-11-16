Недвижимость

О разработке программы «Псковский гектар» рассказал Михаил Ведерников

Программу «Псковский гектар» планируют разработать в Псковской области, в ее рамках будут выдавать земельные участки в безвозмездное пользование для строительства жилья, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства, или для востребованных в муниципалитете специалистов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«Проект "Дальневосточный гектар" уже перестал быть дальневосточным. Сначала к нему прибавились арктические регионы, сейчас Карелия, Архангельск. Справедливости ради нужно сказать, мы опыт коллег детально изучили - эффективность в разных регионах разная. Мы проанализировали все, набросали оптимальную траекторию для Псковской области. Планируем выдавать участки в безвозмездное пользование для строительства жилья, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства или для востребованных в каждом конкретном муниципалитете специалистов. Предлагается, если в течение пяти лет человек надлежащим образом использует этот земельный участок, то он может передаваться ему собственность», - сказал Ведерников.

Этот механизм будет эффективен при наличии поддержки не только со стороны региона, но и со стороны муниципалитетов, подчеркнул он. По словам главы региона, нужно оценить социально-экономическое развитие каждого муниципального образования и определить, какие точки роста необходимы, отметить территории, на которых будут впоследствии сформированы земельные участки и предложены населению. Это не должны быть заброшенные земли без дорог и инфраструктуры вдалеке от населенных пунктов, указал Михаил Ведерников.

Для реализации программы сформируют перечень дефицитных специальностей для каждого муниципалитета и оценят уже имеющуюся на этих территориях инфраструктуру.

Напомним, в 2019 году Михаил Ведерников анонсировал, что власти Псковской области разрабатывают законопроект, согласно которому земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства