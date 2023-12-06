Недвижимость

Почти 40% псковских семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по накоплению взноса ипотеки. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Эксперты отмечают, что ипотека в последние годы показывает в России феноменальные темпы роста. Миллионы семей воспользовались кредитными средствами банков, чтобы улучшить жилищные условия. Например, в 2023 году за 10 месяцев было выдано 1,7 миллиона жилищных кредитов на сумму 6,3 триллиона рублей.

При этом для того, чтобы взять ипотечный кредит нужно располагать сбережениями на первоначальный взнос. По статистике, чаще всего первоначальный взнос составляет 20-30% от стоимости квартиры. Таким образом, население потратило порядка двух триллионов рублей своих сбережений на первоначальные взносы по ипотеке.

Срок накопления на первый взнос по ипотеке в Псковской области составляет 6.9 лет. Доля семей, которые не могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, составляет 39%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место – Ненецкий автономный округ;

7 место – Мурманская область;

8 место – Республика Коми;

14 место – Вологодская область;

19 место – Архангельская область;

26 место – Санкт-Петербург;

41 место – Новгородская область;

42 место – Республика Карелия;

44 место – Ленинградская область;

65 место – Калининградская область.

Зачастую именно отсутствие необходимых сбережений делает невозможным для семей улучшение жилищных условий даже при помощи ипотечных программ. Многие люди годами копят средства, но этого оказывается недостаточно для формирования необходимой суммы.

Эксперты провели исследование способности россиян копить средства на первоначальный взнос по ипотеке. По результатам исследования был подготовлен рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры в своем регионе.

Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является доля семей из двух работающих и одного ребенка, которые не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет непрерывной работы.

Эксперты подсчитали, что в большинстве российских регионов семье из двух работающих нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке менее шести лет.