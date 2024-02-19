Недвижимость

Подрядчика наказали за срыв срока сдачи пяти домов для детей-сирот в Пскове

Директора ООО «Тектос» в Пскове привлекли к административной ответственности за нарушение срока исполнения муниципального контракта (часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Строительная площадка в августе 2023 года. Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram

Установлено, что муниципальное казенное учреждение города Пскова «Стройтехнадзор» и ООО «Тектос» заключили муниципальный контракт от 12 мюля 2022 года №5 на выполнение работ по строительству пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот в городе Пскове (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству)».

Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан 30 августа 2023 года, однако, в нарушение требований федерального закона от №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчик не выполнил обязательства в полном объеме вплоть до 1 сентября 2023 года.

Постановлением мирового судьи директор ООО «Тектос» признан виновным в совершении административного правонарушения с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, его подвергли наказанию в виде предупреждения.