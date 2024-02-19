Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Инвестиции в недвижимость. Флиппинг

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце 2023 года в сфере недвижимости наблюдался ажиотаж на фоне ужесточения условий выдачи ипотеки с господдержкой. Люди, присмотревшие жильё в новостройках, стремились оформить сделки до 23 декабря, пока не начали действовать новые правила. Как чувствует себя рынок недвижимости в начале года? Каков прогноз на будущее? В какую сторону колеблются цены на рынке недвижимости? Подходящее ли сейчас время для инвестиций в недвижимость? Что такое флиппинг? Есть ли спрос на коммерческую недвижимость?

Эти вопросы сегодня обсудят Константин Калиниченко и его соведущий - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Трансляция завершена.