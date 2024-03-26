Недвижимость

Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%

Стоимость долгосрочной аренды недвижимости в крупных городах России подскочила на 16% в сравнении с I кварталом 2023 года.

Так, отмечается, что самый сильный рост продемонстрировали однокомнатные квартиры и студии, подорожавшие на 25% и 19% соответственно. Однако, цены на трех- и четырехкомнатные квартиры не изменились, составив 45 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно, пишет «Прайм» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Сообщается, что стоимость долгосрочной аренды квартир за год увеличились во всех городах, которые приняли участие в исследовании. Так, самый маленький рост показали Севастополь (+9%), Ростов-на-Дону (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего на данный момент можно снять жилье в Брянске, Кирове, Ярославле и Ульяновске.

При этом самые высокие цены зафиксированы в Москве (85 тысяч рублей) и Сочи (40 тысяч рублей).

Как сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, удорожания аренды недвижимость практически не влияет на спрос. Так, по его словам, спрос меньше всего снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии.