Недвижимость

Расселение аварийного жилья обсудил бюджетный комитет Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Собрании накануне апрельской сессии под председательством вице-спикера Александра Братчикова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента, работа началась с обсуждения государственной программы «Обеспечение населения Псковской области доступным и комфортным жильём».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил депутатам, что согласно федеральному законодательству сформирована новая программа, которая должна была быть утверждена с начала года, но из-за большого объёма работы документ подготовлен только сейчас.

Вице-спикер Виктор Остренко уточнил, все ли дома, признанные аварийными, попали в новую программу. Докладчик разъяснил механизм включения домов в программу расселения: муниципальные образования предоставляют список объектов и после проверки на региональном уровне перечень всех объектов направляется на согласование в Минстрой.

«Те дома, которые муниципальные образования заявили, в этой программе есть», - заверил руководитель исполнительного органа. При этом Сергей Грахов уточнил, что в программу включены только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2022 года – это связано со сроками реализации федеральной программы.

Александр Братчиков попросил дать информацию по конкретному адресу – Пушкина, 8 в Пскове. Разработчик программы подтвердил, что дом признан аварийным и включён в программу расселения. По просьбе депутатов, Сергей Грахов рассказал о порядке признания дома аварийным, обратив внимание, что для получения этого статуса необходимо не только положительное заключение соответствующей комиссии – основанием является постановление органа местного самоуправления.

Следующий вопрос Александра Братчикова касался мероприятий программы по предоставлению жилья детям-сиротам. По словам Сергея Грахова, в текущем году из федерального бюджета Псковской области на эти цели выделено около 60 млн рублей, региональное финансирование составляет более 200 млн рублей. Именно эти реальные объёмы средств отражены в программе, при этом для обеспечения всех детей-сирот жильём требуется более 3 млрд рублей.

Заслушав заключение Счётной палаты области, члены комитета рекомендовали принять новую госпрограмму с учётом замечаний контрольного органа.