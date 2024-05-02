Недвижимость

Число выданных ипотек в России в апреле сократилось почти на 30%

Более 110 тысяч ипотечных кредитов было выдано в РФ по итогам апреля 2024 года, что на 29% ниже, чем за тот же период 2023 года. Такие предварительные данные привело аналитическое агентство Frank RG.

«Объем выдач ипотечных кредитов составил 460,2 млрд руб. Показатели апреля 2024 на 4,2% выше марта 2024 года и на 19,2% ниже апреля 2023 года. <…> В количественном выражении наблюдается месячный рост на 6,5% к марту 2024, однако, годовая динамика <…> показывает снижение на 28,9% к апрелю 2023», - цитируется в сообщении старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.

Она предположила, что снижение выдачи ипотеки связано с предпринятыми мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка и ростом рыночных ставок по кредитам.

Суммарно за январь - апрель 2024 года было зарегистрировано на 18,5% меньше жилищных кредитов, чем за тот же период 2023 года, отметили в агентстве. При этом размер средней ипотеки, которая была выдана в апреле 2024 года, уменьшился на 2,2% до 4,18 млн рублей, пишет ТАСС.