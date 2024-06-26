Недвижимость

Псковская область попала в особый список «Семейной ипотеки»

Псковская область вошла в список субъектов, где россияне смогут получить «Семейную ипотеку», если у них есть как минимум двое несовершеннолетних детей вне зависимости от их возраста. Это следует из данных ДОМ.РФ.

В списке регионов, в которых «Семейную ипотеку» могут оформить семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста и от численности населения города или населенного пункта, перечислены Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Томская область. В Поволжье воспользоваться льготными условиями жилищного займа можно будет в Кировской, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия.

На втором месте по числу субъектов, попавших в особый список «Семейной ипотеки», Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область и Республика Коми, пишет ТАСС.

В Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах в список вошли по четыре региона. Среди них Белгородская, Костромская, Курская и Тамбовская области в ЦФО и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика - на Кавказе.

В Южном федеральном округе в перечень внесли только два субъекта: город Севастополь и Республику Адыгея. Из регионов Урала в список вошла только Курганская область.