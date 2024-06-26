Псковская область попала в особый список «Семейной ипотеки»

Псковская область вошла в список субъектов, где россияне смогут получить «Семейную ипотеку», если у них есть как минимум двое несовершеннолетних детей вне зависимости от их возраста. Это следует из данных ДОМ.РФ.
В списке регионов, в которых «Семейную ипотеку» могут оформить семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста и от численности населения города или населенного пункта, перечислены Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Томская область. В Поволжье воспользоваться льготными условиями жилищного займа можно будет в Кировской, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия.
На втором месте по числу субъектов, попавших в особый список «Семейной ипотеки», Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область и Республика Коми, пишет ТАСС.
В Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах в список вошли по четыре региона. Среди них Белгородская, Костромская, Курская и Тамбовская области в ЦФО и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика - на Кавказе.
В Южном федеральном округе в перечень внесли только два субъекта: город Севастополь и Республику Адыгея. Из регионов Урала в список вошла только Курганская область.
10 июля Минфин РФ опубликовал новые условия семейной ипотеки, на которых она будет действовать с 1 июля 2024 года до 2030 года. В рамках этой программы по ставке 6% можно будет взять кредит до 6 млн рублей (12 млн для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) на покупку квартиры в новостройке, приобретение готового дома или на строительство нового.
Воспользоваться льготной ипотекой смогут семьи, в которых есть дети в возрасте до шести лет включительно или воспитывающие ребенка-инвалида вне зависимости от возраста. А также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми в 35 регионах, утвержденных отдельно.