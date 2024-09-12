Недвижимость

Вторичное жилье дорожает в России

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России выросла на 6,4% с начала года - до 116,2 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков федерального портала «Мир квартир».

«В среднем по всем городам "квадрат" подорожал на 6,4% (до 116,2 тысячи рублей - ред.)», - отмечается в материалах аналитиков.

Прирост цен на «вторичке» за III квартал получился «плюс-минус одинаковый» с сегментом новостроек, сообщил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, чьи слова приводятся в исследовании.

«В то же время с начала года новостройки подорожали несколько больше - за счет ценового ралли в первом полугодии. Сейчас продолжается сближение ценников на обоих рынках, ведь у новостроек больше нет козыря в виде дешевой ипотеки. В четвертом квартале мы ожидаем такую же динамику, ведь активный сезон продолжается, к тому же многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки и процента по ипотеке», - указал Павел Луценко.

Самый высокий прирост, по данным аналитиков, отмечен в Краснодаре (+20,5%), Сочи (+17,6%), Махачкале (+15,4%), Улан-Удэ (+14,6%) и Набережных Челнах (+14,3%). Самый низкий - в Ленинградской области (+0,3%), Архангельске (+0,4%), Магнитогорске (+1,2%), Владивостоке (+1,2%) и Калуге (+1,4%), пишет ТАСС.

В Москве за три квартала цена метра подросла на 4,4%, в Московской области - на 2,2%, в Петербурге - на 4,6%.