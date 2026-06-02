Казармы XIX века в Себеже продают на аукционе за один рубль

Объект культурного наследия регионального значения «Казармы (общежитие СХТ)» XIX века, расположенный в городе Себеж на улице Пролетарской, дом 16, продают на аукционе за один рубль, сообщило министерство имущественных отношений Псковской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время в соответствии с распоряжением правительства Псковской области от 29.01.2026 №43-р «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области» министерство проводит торги в форме электронного конкурса по продаже государственного имущества.

Лот №1 — нежилое здание общей площадью 768,3 квадратных метра, с кадастровым номером 60:22:0011016:49 — объект культурного наследия регионального значения «Казармы (общежитие СХТ)» XIX века.

Начальная цена — один рубль (в связи с неудовлетворительным состоянием объекта). Дата и время окончания подачи заявок — 24 июня в 10:00.

Ознакомиться с документацией, проектом договора купли-продажи, а также порядком проведения торгов можно в министерстве имущественных отношений Псковской области на улице Пароменской, дом 21/33, кабинет 3 (1 этаж), телефон для справок: 8 (8112) 298-610, а также на сайте оператора электронной торговой площадки «Газпромбанк», на официальном сайте РФ по реализации государственного и муниципального имущества (извещение № 21000018880000002998) и на официальном сайте министерства в разделе «Продажа и аренда имущества», подраздел «Недвижимое имущество».