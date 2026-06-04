Бывшее здание «Почты России» у псковского вокзала снесут до декабря

Бывшее здание «Почты России» у железнодорожного вокзала города Пскова планируют снести, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс. Карты

На снос здания планируется выделить 3 544 161 рублей. Здание хотят снести до 15 декабря текущего года. Подрядчика для проведения работ определят 15 июня.

Напомним, администрация города Пскова в феврале 2024 года издала постановление об изъятии земельного участка на улице Вокзальная, дом 25а и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд города Пскова в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения.

В постановление вошли земельный участок площадью 1 476 кв. м, нежилое здание «Отделение перевозки почты» площадью 144,9 кв. м и нежилое здание «Отделение перевозки почты» площадью 257,8 кв. м.

Арбитражный суд Псковской области изъял здание у АО «Почта России» для муниципальных нужд города Пскова путем выкупа.