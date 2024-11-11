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Закон об определении размера арендной платы за земельные участки обновили в Псковской области

Закон Псковской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Псковской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Псковской области» привели в соответствие с требованиями федерального законодательства и законодательства Псковской области на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Согласно закону области, размер арендной платы за земельные участки зависит от кадастровой стоимости земельного участка, в случае отсутствия сведений о кадастровой стоимости - от среднего уровня кадастровой стоимости земельного участка по соответствующему муниципальному району или городскому округу. Поскольку в настоящее время отдельные муниципальные районы преобразованы в муниципальные округа, законопроект предлагает соответствующие изменения в закон области.

Кроме того, закон вводит вместо наименований муниципальных образований «Город Псков» и «Город Великие Луки» использование слов «городские округа». Это обусловлено тем, что наименования муниципальных образований, определенные их уставами, должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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Изменения в уставы муниципальных образований в части наименований муниципальных образований должны быть внесены до 1 января 2025 года. Инициатором законопроекта выступает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.