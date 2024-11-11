Недвижимость

Цены на новостройки в РФ могут вырасти до 10% - эксперт

Цены на новостройки в России могут вырасти до 10% в 2025 году, то есть в пределах инфляции. Такое мнение высказал генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«С высокой вероятностью цены на квадратный метр в новостройках будут держаться на одном уровне, возможно с небольшим повышением в пределах инфляции (до 10%) с целью компенсировать застройщикам растущие затраты на строительство», - указал Колунов.

ЦБ полагает, что по итогам 2024 года инфляция может составить 9,6-9,8% год к году. А в 2025 году, согласно официальному прогнозу, инфляция может снизится до 4,5-5%. Однако Минэкономразвития к апрелю обещало уточнить прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень превышает ожидаемые 4,5%, говорил ранее глава ведомства Максим Решетников.

По словам эксперта, спрос и цены будут зависеть от многих факторов: уровня ключевой ставки, показателей инфляции, наличия льготных ипотечных программ и разнообразных скидок и акций от застройщиков, а также от макроэкономической ситуации и строительной активности в регионах, пишет ТАСС.

«По итогам прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 6%, рыночная ситуация в будущем году сильно не изменится, поэтому мы ожидаем рост на уровне 6-8%, который может быть ниже при условии более низкой инфляции», - рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев

Возможные просадки спроса могут компенсироваться сокращением вывода на рынок новых проектов из-за риска существенного роста кредитной нагрузки для застройщиков, добавил эксперт. «Подогреть рост цен на рынке может и снижение ставок по банковским вкладам, что вернет деньги с депозитов в сферу недвижимости», - заключил Зайцев.