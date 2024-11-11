Недвижимость

Три квартиры в Опочецком округе передадут детям-сиротам

Три квартиры планируют передать детям-сиротам власти Опочецкого муниципального округа. На это готовы выделить 3 922 281 рубль, следует из документов, опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок.

По условиям, в квартире должно быть не менее одной комнаты. Она может располагаться на любом этаже, кроме цокольных, подвальных и чердачных. Жилое помещение должно находиться в состоянии, которое не требует капитального, текущего ремонта, должна отвечать установленным санитарно-техническим правилам и нормам.

Квартира должна располагаться в жилых домах, быть свободной от регистрации, проживания граждан, не должна иметь задолженности по жилищно-коммунальным платежам, а также другим видам платежей - за услуги связи, электроэнергию, капитальный ремонт, вывоз твердых бытовых отходов.

Закупить квартиры планируется до 31 января. Передать владельцам ключи от них власти, исходя из документов, должны не позднее 31 марта 2025 года.

Напомним, что в Пскове планируют выделить до 10 млн рублей на аналогичные нужды.