Недвижимость

Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги

Недостроенный кампус Псковского государственного университета на берегу реки Великой в Пскове выставили на торги. Как следует из информации на портале реализации федерального имущества «земля.дом.рф», на аукцион выставлен земельный участок на Ольгинской набережной площадью 3,25 га и объект незавершённого строительства площадью 6,4 тысячи квадратных метров.

«Имущественный комплекс расположен в самом центре города, на противоположном берегу от Кремля, на первой линии реки Великая. Окружение представлено среднеэтажной жилой и социальной застройкой. Хорошая визуальная и транспортная доступность, несколько подъездов к участку, три остановки общественного транспорта в 200 метрах», - говорится в описании лота.

Начальная цена не определена. Реализация планируется в третьем квартале 2025 года.

Фотографии: «земля.дом.рф»

Напомним, в 2016 году Минобрнауки РФ выкупило за 240 млн рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать там студгородок для Псковского госуниверситета. Контракт с подрядчиком - компанией «Опрстрой», которая занималась реконструкцией «Интуриста», был подписан в феврале 2018 года. Предполагалось, что в кампусе ПсковГУ будет создана комфортная среда для проживания обучающихся, оборудованы площадки для учебы, досуга и общения на 1 800 мест.

После в здании кампуса ПсковГУ планировалось разместить музей «Россия - моя история», потом планы поменялись, было предложение приспособить здание для размещения детей из федерального лагеря «Истоки».

В декабре 2024 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что есть интересующиеся инвесторы, которые хотели бы открыть в недостроенном кампусе гостиницу.