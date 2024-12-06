Туризм

Есть инвесторы, готовые открыть гостиницу в долгострое на берегу Великой – Михаил Ведерников

Есть инвесторы, готовые сделать гостиницу на месте кампуса ПсковГУ. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается кампуса ПсковГУ, я напомню, что его передали в федеральную собственность. И он сейчас в оперативном управлении всероссийского лагеря находится. Пока думаем, что с этим делать. Нужны средства на его завершение. Есть интересующиеся инвесторы с мыслями сделать там гостиницу. Но вокруг этого проекта столько лет все ходят кругами», – сказал Михаил Ведерников.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило за 240 млн рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать там студгородок для Псковского госуниверситета. Контракт с подрядчиком - компанией «Опрстрой», которая занималась реконструкцией «Интуриста», - был подписан в феврале 2018 года. Предполагалось, что в кампусе ПсковГУ будет создана комфортная среда для проживания обучающихся, оборудованы площадки для учебы, досуга и общения на 1 800 мест. После в здании кампуса ПсковГУ планировалось разместить музей «Россия - моя история», потом планы поменялись, было предложение приспособить здание для размещения детей из федерального лагеря «Истоки». Смотрите также Музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ

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«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.