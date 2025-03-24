Недвижимость

«Крестовский»: новый ЖК рядом с центром Пскова — продажи уже начались

В начале марта строительная компания «СМУ-60» приступила к строительству нового жилого комплекса на Крестовском шоссе в Пскове. Сразу за виадуком в ближайшие восемь лет вырастут четыре новых многоквартирных дома, появится детский сад, новые дороги и коммунальная инфраструктура. Создатели проекта вдохновлялись лучшими практиками Петербург, в ЖК будет много такого, чего Псков еще не видел. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

Любой застройщик, начиная новый проект, рассказывает о нем, непременно используя слова, вроде «впервые», «уникальный», «единственный». Показывает красивые картинки. Увы, зачастую реальность оказывается далека от обещаний. В финале новоселы получают ключи от квартиры в самой типичной многоэтажке, стоящей посреди такой же стандартной застройки. Забитый машинами двор без единого деревца, символическая детская площадка, поставленная по принципу «лишь бы сдать». Спустя год фасад начинает напоминать голубятню с десятками клеток — это результаты самостоятельного остекления балконов: расстекловка разного размера, отличия по цвету рам, глухие пластиковые панели для экономии. Словом, самые обыкновенные современные новостройки.

В случае с жилым комплексом «Крестовский», к строительству которого в Пскове специалисты «СМУ-60» приступили в начале марта, можно быть уверенным: слова застройщика совпадают с делами, результат будет ровно таким, как о нем говорят. Каждый пуфик в парадной и каждая скамейка во дворе будут ровно на том месте, где они значатся в рендерах. Дело не только в добропорядочности строительной фирмы и в осознаваемой ответственности за облик своего города. «СМУ-60» стала первой компанией из Псковской области, подписавшей договор на комплексное развитие территории с госкорпорацией «ДОМ.РФ». Значит, что все тезисы застройщика подкреплены конкретной строчкой в контракте, обязательства по которому просто не позволят выполнить работу иначе, чем по писанному.

Продажи квартир в первом доме уже стартовали. На 13 гектарах за ближайшие восемь лет вырастет четыре каркасно-монолитных многоквартирных дома высотой от 7 до 9 этажей.

Подобной архитектуры и планировки вокруг домов Псков еще не видел. За вдохновением создатели «Крестовского» ездили в Петербург. Дворы по-настоящему будут избавлены от машин, во внутреннее пространство не будет заездов — только проход. Фактически, каждый двор превратится в маленький скверик, озелененный и благоустроенный застройщиком уже к моменту сдачи дома. Это и комфорт пребывания, и безопасность, в первую очередь, для детей. Родители могут быть уверены, что крохи не попадут под колеса автомобиля, погнавшись по двору за мячом. А если жильцы примут решение после заселения, то смогут полностью закрыть проход от чужаков.

Парковочных мест окажется предостаточно, это важная составляющая современного жилья. Все парковки расположатся по внешнему контуру зданий. А потому подъезды — здесь их по-питерски называют парадными, а холлы имеют авторский дизайн — решено сделать проходными для одинаково удобного доступа и во двор, и на стоянку.

Про транспортную доступность жилого комплекса стоит сказать отдельно. Дома встанут сразу за виадуком (по левую сторону, если ехать по направлению из центра, на месте бывших военных складов). По другую сторону виадука начинается центр города. Во-первых, «Крестовский» окажется очень близко к большинству учреждений досуга, общепита, деловой жизни. Во-вторых, его жители будут избавлены от проблем населения спальных микрорайонов, которые утром и вечером стоят в гигантских пробках. К тому же, по проекту комплексного развития территории застройщик самостоятельно проложит сеть дорог и тротуаров внутри самого ЖК. Также будут проложены абсолютно новые сети водоснабжения и водоотведения, а вместе с третьим домом будет сдан детский сад.

Внутри домов распланирован «полный размерный ряд» квартир, от студий до трешек в различных вариациях. Все планировки объединяет одна деталь: в каждой квартире предусмотрена просторная кухня-гостиная. Таким образом, у семьи появляется место для совместного времяпрепровождения, и у каждого из членов есть индивидуальное пространство.

Еще одна важная отличительная особенность ЖК «Крестовский» в Пскове связана с системой отопления. В каждом доме будет индивидуальная газовая котельная, что существенно сократит счета за тепло и избавит жильцов от привязки к началу и окончанию отопительного сезона в городе.

У новоселов есть возможность заказать отделку от застройщика, чтобы въехать в готовую к проживанию квартиру сразу после получения ключей.

Дизайн продуман и снаружи. Фасады — вентилируемые, с высоким классом энергосбережения и шумоизоляции. Квартиры сдаются с уже остекленными лоджиями, таким образом, фасад на долгие годы сохранится в первозданном виде. Дома оборудуют архитектурной подсветкой.

«Мы строим так, чтобы не было стыдно перед нашими детьми за облик города, который мы создаем, - говорит генеральный директор «СМУ-60» Виталий Бакач. - "Продали и забыли" — это не наш подход. Мы создаем продукт, которым гордимся».

«СМУ-60» работает на рынке Пскова с 2013 года. Сначала компания выступала в качестве генподрядчика для других застройщиков, а теперь занимается возведением собственных жилых комплексов. Она полностью оправдывает свой слоган «Строим будущее вместе». Проекты компании представлены во всех районах города. В Овсище находятся ЖК «Оптима», где идет подготовка ко сдаче уже второй очереди, и ЖК «Дом на Снятном». Также строятся ЖК «Салют» на Завеличенской, 16 и ЖК «Дом на Гдовской». Теперь к ним добавляется ЖК «Крестовский». Первые покупатели смогут выбрать квартиру с лучшим видом и подобрать самую подходящую для своей семьи планировку.

ООО СЗ «СМУ-60»

Псков, ул. Л. Толстого, 1, оф. 206

smu60.ru

8 (8112) 70-24-24

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