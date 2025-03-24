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«Дневной дозор»: Что разместить в недостроенном кампусе в центре Пскова?

28.03.2025 16:46|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Недостроенный кампус ПсковГУ снова выставлен на продажу. Нужен ли Пскову этот объект? Для каких целей его лучше было бы приспособить?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Ситуация с недостроенным кампусом ПсковГУ на Ольгинской набережной вновь обсуждается в социальных сетях. В средствах массовой информации появились сообщения о том, что объект, в который вложены сотни миллионов бюджетных средств, вновь выставлен на продажу. За десятилетия, прошедшие с начала строительства, здание гостиницы несколько раз меняло владельцев и профиль. Изначально объект был задуман как гостиница, позднее его решили достроить как кампус ПсковГУ, а затем — как парк «Россия — моя история». С отъездом из региона митрополита Тихона, лоббировавшего превращение здания в мультимедийный музей, будущее этого проекта стало туманным. И вот недостроенное здание и земельный участок под ним снова предлагаются к продаже. 

Почему никак не удается завершить строительство кампуса/отеля на набережной? Нужен ли вообще такой объект городу? Есть ли потребность в еще одном отеле (с учетом того, что проектировалось здание в прошлом веке, а у современного туриста к отелям другие требования)? Или лучше перепрофилировать это здание под другие, более актуальные для Пскова задачи? Возможно, стоит просто снести недострой, расположенный в одном из красивейших мест города, и превратить эту территорию в рекреационную зону для горожан, или построить там жилой комплекс? Об этом в программе «Дневной дозор». 

По мнению главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, здание кампуса, строительство которого так и не было завершено, имеет смысл сохранить, поскольку в него уже вложены большие средства. Он отмечает, что даже с учётом устаревших строительных норм, по которым проектировался этот объект, его можно адаптировать под гостиницу или апартаменты. С каждым годом Псков привлекает все больше туристов, и спрос на номерной фонд растёт, особенно в праздничные дни, говорит Евгений Шапкин.

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«Во-первых, в это здание были вложены средства, и теперь оно полностью достроено. Было бы неправильно просто так его снести и построить новое, "зарыть" в землю эти деньги. Что касается его назначения, то это здание уже не новое, оно было построено в прошлом веке, когда действовали другие нормативы. Это здание нефункционально и задумывалось как кампус. В нём можно разместить общежитие, гостиницу или апартаменты. Здание имеет именно такую планировку. Если бы мы сделали что-то другое, например, с более линейными пространствами, это было бы неправильно и, возможно, даже невозможно. Существуют определённые требования к эвакуации, вентиляции и высоте этажей, которые нужно учитывать. Для этого необходимы специальные инженерные системы, и я считаю, что реализовать их в рамках этого проекта невозможно».

Владимир Шуляковский, член Союза архитекторов России, считает, что здание недостроенной гостиницы представляет собой архитектурную ценность и может стать частью культурного наследия города. Использование этого здания в качестве отеля может вызвать споры, учитывая и без того большое количество гостиниц в городе. Однако, по мнению Владимира Шуляковского, это место могло бы стать идеальным именно для гостиницы. Причина, по которой на месте несостоявшегося кампуса не удаётся построить ничего, – возможно, связана с чем-то... мистическим, считает Владимир Шуляковский.

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«Объяснение тут одно только. Это кем-то заколдованное место. Сколько раз все это дело переигрывалось, и ничего не получается. Здание было построено на закате Советского Союза в стиле позднесоветского брутализма. Здание-то само по себе очень хорошее по своей архитектуре. Это лично мое мнение. Я совершенно уверен, что через какое-то количество лет оно будет признано объектом культурного наследия. То, что это гостиница, в таком месте, на берегу реки, с прекрасным видом, в центре города, с удобным подъездом, просто идеально».

Архитектор Юрий Ширяев утверждает, что у здания на берегу Великой уже есть своя история, и важно, чтобы это место не оставалось пустым и не подвергалось разрушению.

«В этом месте есть всё необходимое для создания гостиницы, включая просторные площади. А главное, что любое решение, кроме того, чтобы опять заморозить на многие годы, хорошее. Что угодно, лишь бы не стояло. Надо жить в доме, тогда он не рухнет. А если это всё так стоит, это будет разрушаться, и в конце концов только всем хуже. Пусть это будет гостиница прошлого века. Она тоже имеет право на существование. Цены на номера в этом отеле регулируются ценовой политикой. Само место как для гостиницы, по крайней мере, туристам было бы удобно и приятно. А для города беда — иметь такую язву, которой уже 30 лет и 3 года, как в сказке».

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич, напротив, полагает, что адаптация здания под современные требования к гостиницам может быть сложной. Однако, если рассматривать недостроенное здание как бизнес-площадку, это открывает совершенно новые возможности.

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«Когда я был в университетском кампусе во время его строительства, мне показалось, что некоторые его пространства, которые были обустроены в соответствии со стандартами советского времени, не соответствуют современным представлениям о том, как должны выглядеть общественные места. Я не рассматривал с точки зрения отелей, мне сложно сказать, насколько он подойдет под современный отель. Возможно, да, возможно, нет. Чудеса реконструкции позволяют сделать многое. Необходимы современные закрытые площадки для проведения мероприятий. Я считаю, что еще очень важно, чтобы это были не коммерческие, а просто площадки. По понятной причине мы понимаем, что все равно коммерческие проекты, как правило, имеют другой уровень развития, другой уклон, другие концепции — более массовые, более современные. Поэтому, если такой объект, еще и находящийся в самом центре города, с такими видовыми характеристиками, с уличными пространствами, купит кто-то из бизнеса и сделает там действительно что-то достойное, интересное, на мой взгляд, это было бы здорово. Как архитектор-девелопер, который занимается, в том числе, очень много реконструкцией, я про себя сейчас говорю, я понимаю, что сносить его стоит столько же, сколько построить еще такой же новый. С точки зрения экономики это совершенно несообразная будет история».

Полностью не согласен со своими коллегами по «цеху» председатель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Владимир Васильев. Он считает, что на этом месте лучше всего было бы разместить... исполнительную власть региона.

«Там идеально расположилась бы областная администрация. Кабинетиков масса, подъезд удобный, транспорт со всех районов не попрется в центр города, а здание бывшего кадетского корпуса отдать под гостиницу высокого уровня. Какие проблемы вызывает расположение административного здания в центре исторического города, где узкие улицы, где нет парковок, где кабинеты огромные. Их надо или как коммуналки на клетушки делить, или тогда получается каждому чиновнику по президентскому люксу. А вот гостиничка бывшая "Интурист", которую мы сейчас называем кампусом, она в этом смысле идеальна для административного здания».

Ирина Голубева, искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, считает, что здание, спроектированное в 70-х годах, не соответствует современным стандартам, и отеля на этом месте не получится. Если возводить на этом месте новое здание, то оно должно гармонично вписываться в существующую архитектуру Пскова, отметила Ирина Голубева.

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«Всё довольно просто. Здание было спроектировано как гостиница ещё в 1974 году. И с тех пор его пытаются использовать по назначению. Однако современные требования к гостиницам и нормам значительно изменились. Поэтому очень сложно разместить в этом здании современную гостиницу. Оно весь берег на этом месте формировало. Архитектура соседнего здания опирается на это здание, и так образуется цепочка взаимосвязанных элементов. Например, так называемый "парусный дом", который был построен позже, тоже учитывал существование этого здания. Поэтому здесь всё не так просто. Заниматься этим надо, а просто так бросать туда-сюда — это несерьезно».

Почетный гражданин Пскова, доктор технических наук, профессор Сергей Вертешев отмечает, что было бы жаль разрушать здание, в которое вложены немалые средства. Его надо использовать по первоначальному назначению — как гостиницу, а перепрофилировать было бы неразумно. Даже под студенческий кампус.

«Здание изначально проектировалось под гостиницу, и это свою специфику наложило на это сооружение. Когда обсуждали использование его для образовательной организации, для университета, выяснилось, что помещения там очень маленькие. В таких небольших помещениях, как одноместные номера в гостинице, наши российские вузы не работают. Группа — это человек 25–30. Представьте себе в одноместном гостиничном номере такую студенческую группу. Невозможно. Значит, там надо делать перепланировку. Это уже капитальное изменение для здания. Несущие элементы конструкции надо убирать, что-то другое ставить. Это сложности, конечно, вызывает. Что касается концертного зала, там просто нет таких пространств».

Бывший ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко не согласен с этим мнением. Он считает, что в этом месте гостиница не нужна. Кампус, учитывая близость к университетским корпусам, это лучшее решение. Тем более что все расчёты уже были сделаны. По мнению Юрия Демьяненко, здание следует использовать по назначению, а не оставлять пустым и выдумывать для него новые формы использования.

«Я абсолютно уверен, что очередная гостиница там не нужна. Так же, как и не нужна гостиница рядом с Домом пионеров, где сейчас началось строительство. Потому что я просил этот участок под кампус для студентов. Он там очень хорошо вписывался. В свое время мы экономически просчитывали стоимость содержания этого здания. И расчеты показывали, что и стоимость проживания студентов, и плата за гостиничные номера, которые планировались в правом крыле этого кампуса, и ресторан, который там планировался, и концертный зал, и библиотека — всё это должно было окупить содержание кампуса. Поэтому в принципе сейчас, когда он готов уже, я считаю, что его просто надо заселять студентами».

Сегодня эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что здание следует достроить и адаптировать под современные требования гостиничного бизнеса, так как в него уже вложены большие бюджетные средства, а в Пскове растёт спрос на номера. Другие предлагают все-таки разместить на территории студенческий кампус. Найдётся ли новый владелец, готовый приобрести недострой в «нехорошем месте» и, наконец, привести его в законченный вид, узнаем в ближайшем будущем.

Виктория Семенова

Теги: #кампус #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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