Здание Торошинского дома-интерната выставят на торги

В связи с реорганизацией в 2024 году Середкинского дома-интерната и присоединением к нему Торошинского дома-интерната высвобождается недвижимое имущество, которое планируют приватизировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области
«Сегодня сотрудники комитета по управлению государственным имуществом Псковской области осуществили выезд на местность для осмотра указанного имущества с целью рассмотрения вопроса о включении объектов в прогнозный план (программу) приватизации», - отметили в комитете.
После включения имущества в план приватизации комитет организует работу по подготовке необходимой документации для проведения электронных торгов по продаже имущества в форме аукциона.
Здание находится по адресу: деревня Крипецкое-2 Псковского района.