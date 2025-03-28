Недвижимость

Здание Торошинского дома-интерната выставят на торги

В связи с реорганизацией в 2024 году Середкинского дома-интерната и присоединением к нему Торошинского дома-интерната высвобождается недвижимое имущество, которое планируют приватизировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

«Сегодня сотрудники комитета по управлению государственным имуществом Псковской области осуществили выезд на местность для осмотра указанного имущества с целью рассмотрения вопроса о включении объектов в прогнозный план (программу) приватизации», - отметили в комитете.

После включения имущества в план приватизации комитет организует работу по подготовке необходимой документации для проведения электронных торгов по продаже имущества в форме аукциона.

Здание находится по адресу: деревня Крипецкое-2 Псковского района.