На месте котлована на улице Свердлова в Пскове возведут многоквартирный дом

За небезопасную рекламу на автобусе «Псковспассажиравтотранс» оштрафовали на 200 тысяч рублей

Следить за развитием экономики региона псковичи могут в социальных сетях

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Госдума утвердила изменения в Бюджетный кодекс и правила поступления в вузы для выпускников СПО

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