На месте котлована на улице Свердлова в Пскове возведут многоквартирный дом

Многоквартирный дом может появиться на огороженной территории на улице Свердлова в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
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«Земельный участок находится в частной собственности, планируется строительство многоквартирного дома», - сообщили в администрации.
Напомним, ранее в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило обращение от местной жительницы, обеспокоенной свободным доступом на огороженную территорию, так как там находится котлован, заполненный водой.