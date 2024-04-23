Общество

Демонтировать торговый центр «Магеллан» в Пскове могут уже в 2025 году

Демонтировать торговый центр «Магеллан» в Пскове могут уже в 2025 году. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В следующем году заканчивается договор по торговому комплексу "Магеллан". Если все получится, в следующем году мы его демонтируем. Планы такие есть», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что площадь «Магеллана» достаточно большая, а по современным правилам объект нестационарной торговли должен быть не более 35 квадратных метров.

«Мы прорабатываем, как правильно сделать, чтобы и не ущемить права предпринимателей», – уточнил глава города.

На месте «Магеллана» планируют сделать полноценную парковку.