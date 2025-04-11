Власти Пскова обсуждали с собственником «Магеллана» возможность реализации инвестпроекта по строительству ТЦ

Городская администрация прокомментировала ситуацию, связанную с торговым центром «Магеллан», расположенным на Рижском проспекте в городе Пскове.
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В связи с тем, что срок действия договора уже закончился, согласно действующей нормативно-правовой базе, собственник торгового центра «Магеллан» не может претендовать на так называемые «компенсационные места», так как они предоставляются в случае изменения градостроительной ситуации на этапе действующего договора.
«Договор не продлен, какие-либо компенсационные места не предоставляются. При этом любое юрлицо может обратиться в администрацию города Пскова для размещения нестационарного торгового объекта в местах, включенных в схему размещения НТО, либо реализовать инвестиционный проект по строительству торгового центра, если оно подходит по соответствующим критериям. И мы с руководителями компании, которой принадлежал "Магеллан", об этом говорили», – добавил заместитель главы администрации города Пскова.
Андрей Ульянов уточнил, что, по мнению горожан, в текущем состоянии «Магеллан» не соответствует архитектурному облику города, а вопрос дефицита объектов торговли на Рижском проспекте не стоит.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск общества с ограниченной ответственностью «Магеллан» к администрации города Пскова о признании незаконным отказа в продлении договора аренды на размещение торгового центра.