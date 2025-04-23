Недвижимость

Жители СЗФО чаще всего приобретают однокомнатные квартиры — аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с МТС AdTech проанализировала, как россияне приобретают недвижимость и какие факторы влияют при покупке квартиры. В топ главных критериев при выборе жилья в Северо-Западном федеральном округе вошли стоимость, район, где расположен дом, и инфраструктура. Северо-Запад вошел в число регионов, где чаще всего покупают однокомнатные квартиры.

По данным центра аналитики и исследований МТС AdTech, только 5% от респондентов в Псковской области и других северо-западных регионах планируют купить первичное или вторичное жилье. Большинство опрошенных отметили стоимость (11%) и район (10%) главными факторами при выборе квартиры. Замыкает тройку важных критериев при покупке жилья на Северо-Западе наличие инфраструктуры (9%). По 8% принявших участие в опросе заметили, что обращают внимание на застройщика, выгодные условия по ипотеке, близость транспорта и акции. Чуть меньше респондентов назвали ремонт (7%) и расстояние до центра (4%) определяющими при выборе апартаментов.

Эксперты изучили, какие типа квартир наиболее востребованы у россиян. Так, участники исследования, жители Северо-Запада, кто приобрел недвижимость больше год назад, делали свой выбор в пользу однокомнатных квартир. Двухкомнатные чаще всего покупали в Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральном округах.

Более половины участников опроса (54%) со всех российских регионов за последний год купили или собираются купить жилую недвижимость в среднем ценовом сегменте. Экономкласс выбрали 43% респондентов. Жилье премиум-класса приобрели или собираются приобрести всего 3% опрошенных россиян. Меньше половины — 38% — соотечественников планируют покупку или в течение последнего года уже ее осуществили. Почти половина опрошенных (48%) купили недвижимость с помощью собственных накоплений, а больше четверти (27%) — оформляли ипотеку.

Авторы исследования добавляют, что 75% россиян считают, что недвижимость стала менее доступной, чем год назад, 48% россиян не планируют покупку недвижимости в ближайшие пару лет. Однако те, кто задумываются о покупке, внимательно изучают не только объекты, но и застройщиков: 65% жителей страны ищут информацию о проектах заинтересовавшего их застройщика на порталах недвижимости, 50% — на сайте компании и каждый третий опрошенный — на форумах недвижимости.