Недвижимость

Сбер: 97% льготных кредитов на покупку квартир и домов псковичи получают по семейной ипотеке

По итогам первого квартала 2025 года Сбер в Псковской области выдал почти 600 млн рублей по семейной ипотеке. Это практически вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении спрос вырос на треть (прирост 33%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«В 2024 году 600 семей псковичей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. За первые три месяца этого года – еще 130. В целом на семейную ипотеку сегодня приходится 97% всех сделок с господдержкой в Сбере по Псковской области. Мы полагаем, что доля вырастет, так как с 1 апреля программа действует и на вторичное жильё в определённых городах», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6%, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн.

Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. С 7 апреля 2025 года Сбербанк изменил условия по средневзвешенной ставке по программе «Семейная ипотека». Теперь она составляет: от 10,3% до 17,2% — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 14 млн рублей и от 10,3% до 17,1% — для иных регионов при сумме кредита от 7 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на индивидуальное жилое строительство.

Подробнее о льготной программе на сайте банка.

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