Недвижимость

Продажи жилой недвижимости в России упали почти на 40%

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% в сравнении с мартом. Такие данные содержатся в совместном исследовании аналитической платформы «СберАналитики» и консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля. В документе говорится, что спад начался в феврале и в марте составил уже 12,3%.

При этом, как отмечают аналитики, после отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок, россияне все чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок составляет уже 54%.

«Объем сделок в квадратных метрах действительно снижается с февраля. Покупатели не спешат с решениями, ожидая улучшения геополитического климата и расширения семейной ипотечной программы. Усиление курса рубля также заставляет покупателей больше наблюдать, чем принимать решения», — пояснила директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Как прогнозируют в компании, тренд на понижение сохранится в мае. При этом, согласно исследованию, локомотивами роста в жилой недвижимости остаются премиум- и делюкс-классы. Так, цены на такие квартиры за год выросли на 57,4% и 24,5% соответственно. В то время как по комфорт-классу увеличение составило всего 0,1%, пишут «Известия».

На этом фоне, как отмечается в исследовании, инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократились на 50%, упав со 179 до 90 млрд рублей.