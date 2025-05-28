Недвижимость

Псковский областной суд оставил в силе решение об изъятии «Жилого дома Карамышевых»

Псковский областной суд 29 мая оставил без изменения решение Псковского городского суда об изъятии объекта культурного наследия «Жилой дом Карамышевых» и реализации его с публичных торгов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Псковский городской суд 18 июня 2024 года вынес решение об изъятии и реализации с публичных торгов объекта «Жилой дом Карамышевых».

Памятник был приобретен в 2017 году, собственнику направили охранное обязательство и согласованы сроки проведения работ.

В связи с непроведением работ по сохранению в установленные сроки собственнику в 2019 году выдавалось предписание, в 2021 году на основании искового заявления комитета Псковским городским судом вынесено решение об обязании провести первоочередные противоаварийные работы и разработать проектную документацию на проведение работ по ремонту и реставрации объекта. Решение так и не было исполнено.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения с иском в суд об изъятии. После принятия Псковским городским судом решения об изъятии оно было обжаловано в апелляционном порядке. 29 мая Псковским областным судом указанное решение оставлено без изменения.