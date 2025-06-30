Недвижимость

Антон Мороз: Без стройки нет развития

Строительный бизнес является локомотивом российской экономики. Такое мнение озвучил победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Строительство было, есть и будет. Это важный сектор экономики, об этом говорит президент. Мы понимаем, что без стройки нет развития. Все проекты в РФ опираются на строительные работы. Для этого необходимы кадры, финансирование, обучение - это помогает развивать и другие отрасли», - сказал Антон Мороз.

Он заострил внимание на непростой обстановке в сфере строительства из-за ряда факторов.

«Сейчас в строительстве не самая комфортная обстановка. Повышена ключевая ставка ЦБ, объем продаж жилья упал на низший за последние годы уровень. Здесь вопрос покупательской способности. Если будет возможность пользоваться ипотечными программами - для молодых семей, для участников СВО, то ситуация изменится в положительную сторону. Мы все время делаем предложения министерству, чтобы расширять программы. Дальше стоит вопрос, сможет ли страна побороть финансовый блок. В Псковской области достаточно неплохо чувствует себя строительный комплекс. Те компании, которые здесь есть, все живы, работают и обладают определенным количеством заказов», - заключил Антон Мороз.