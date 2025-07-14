Недвижимость

Псковская область поднялась на 62 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Псковская область по данным на май 2025 года заняла 62 место в рейтинге регионов по минимальному числу лет, необходимому семье, чтобы накопить на квартиру. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Рейтинг оценивает, за сколько лет семья с одним ребенком со средней зарплатой может накопить на квартиру 60 кв. м в своем регионе, откладывая свободный остаток средств после обязательных трат. Расчеты сделаны на май 2025 года на основе средней зарплаты за 2024-2025 годы и депозитов на 1 июня 2025 года.

Согласно рейтингу, в Псковской области семье потребуется минимум 4,2 года, чтобы накопить на квартиру (данные на май 2025 года). В 2024 году этот срок составлял 5,8 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в области на май 2025 года — 4,5 миллиона рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место - Мурманская область;

3 место - Ненецкий автономный округ;

16 место - Вологодская область;

24 место - Республика Карелия;

30 место - Архангельская область;

40 место - Новгородская область;

52 место - Санкт-Петербург;

58 место - Калининградская область;

65 место - Ленинградская область.

Методика подразумевала расчет минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых (со средней чистой (без НДФЛ) в регионе заработной платой за 12 месяцев) и одного ребенка, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров (вторичный рынок). Предполагалось, что семья использует для этого все средства, остающиеся после затрат на поддержание текущей жизни (взяты региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей), и накопления в виде депозитов в банках (средний размер депозита на одного взрослого жителя в регионе). Подразумевалось также, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. Результаты 2024 года получены по сопоставимой методике.