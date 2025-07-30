Недвижимость

Бастрыкин взял на контроль вопрос обеспечения жильем сироты с ребенком из Великих Лук

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из города Великие Луки о нарушении ее жилищных прав. Как сообщили в информационном центре СК России, вопрос касается длительного непредоставления сироте положенного по закону жилья.

С 2016 года девушка состоит в специализированной очереди и имеет вступившее в июне текущего года в законную силу судебное решение, однако до настоящего времени ее права не реализованы. В результате сирота, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.