Недвижимость

Что грозит россиянам за самовольную постройку, рассказал юрист

Права собственников (иных правообладателей) земельных участков по строительству на них объектов недвижимости (сооружений, зданий, жилых домов и т. д.) должны осуществляться при соблюдении правового режима земельного участка, а также законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, экологических требований, санитарно-гигиенических правил и нормативов, требований пожарной безопасности и иных требований. Об этом напомнила юрист Светлана Стрежнёва.

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Эксперт добавила, что постройка признается самовольной, если имеется хотя бы один из следующих признаков (п. 1 ст. 222 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке» (далее – Постановление № 44):

постройка возведена на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;

разрешенное использование земельного участка не допускает строительства на нем данного объекта (на дату начала его возведения и на дату выявления постройки);

строительство осуществлялось без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений (если требование о получении соответствующих согласований, разрешений установлено на дату начала возведения и является действующим на дату выявления постройки);

постройка создана с нарушением градостроительных и строительных норм и правил(такие нормы и правила должны быть установлены на дату начала возведения постройки и быть действующими на дату выявления).

Лицо, осуществившее возведение самовольной постройки, не приобретает на нее право собственности и не вправе распоряжаться ею и совершать какие-либо сделки до признания такого права судом, даже если на такую постройку В ЕГРН зарегистрировано право собственности(пункты 2, 3 статьи 222 ГК РФ, пункт 8 Постановления № 44).

«При рассмотрении судами споров о сносе самовольных построек устанавливается возможность (или отсутствие таковой) устранения нарушений, допущенных при возведении самовольной постройки, а также наличие/отсутствие нарушений прав третьих лиц и угрозы жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации такой постройки.

Незначительные отклонения от строительных норм, не представляющие такой угрозы и не затрагивающие чужие права, не являются безусловным основанием для сноса объекта(определение Верховного суда Российской Федерации от 13.05.2025 №18-КГ-25-52-К4)», - рассказала юрист.

Если нарушения не устранимы и в установленный срок лицо не исполнит возложенную на него решением суда обязанность осуществить снос самовольной постройки, решение будет исполняться принудительно ФССП России, пишет RuNews24.ru.

«Необходимо помнить, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства без соответствующего разрешения может повлечь административную ответственность по статье 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - резюмировала Светлана Стрежнёва.