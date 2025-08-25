Недвижимость

Границы участков на 137 кадастровых кварталов утвердили в Псковском районе

Комплексные кадастровые работы (ККР) продолжаются на территории Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Накануне состоялось очередное заседание муниципальной согласительной комиссии, в ходе которого было дано положительное заключение по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов в нескольких садоводческих некоммерческих товариществ: «Озерное» (20 кадастровых кварталов), «Кебь» (15), «Восток» (5), «Черняковицы» (8 кадастровых кварталов), «Юбилейное» (9), «Торошинка» (25 кадастровых кварталов), «Пристань-1» (8), «Мирное» (11), «Дубок» (2), «Ручеек» (31 кадастровый квартал), «Березовая Роща» (3). Таким образом, в общей сложности комиссия утвердила границы земельных участков на территории 137 кадастровых кварталов.

Возражений от правообладателей земельных участков в адрес согласительной комиссии не поступало. Исполнителем комплексных кадастровых работ является филиал публично-правовой компании «Роскадастра» по Псковской области. Согласно данным комитета по управлению муниципальным имуществом, на сегодняшний день отработано более 280 кадастровых кварталов из запланированных на этот год 592-х.

«Отмечу, ККР необходимы для упорядочения земельно-правовых отношений и наведения порядка в сфере недвижимости», - заключила глава района.