Недвижимость

На Дне псковской деревни Борисовичи застройщик сдал многоквартирный дом

День малой Родины сегодня отмечается в деревне Борисовичи Завеличенской волости. Как сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале, это одна из самых развивающихся территорий муниципалитета, находящаяся на стыке с областным центром.

Фотографии: Наталья Федорова / Telegram

В праздничный день в ЖК «Гармония» сдан жилой многоквартирный дом по адресу: улица Анатолия Слинина, дом 2.

«Анатолий Александрович Слинин – участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического труда, доктор сельскохозяйственных наук. На улице его имени, в новом доме первые жильцы получили сегодня ключи от своих квартир и начали новый этап своей жизни! Вместе с застройщиком в торжественной обстановке поздравили новоселов с этим счастливым и знаковым событием – пусть в ваших домах царит счастье, благополучие и взаимопонимание!» - написала Наталья Федорова.

Для жителей микрорайона на улице Венской организовали праздничную программу с концертом творческих коллективов, игровой и спортивной программой для детей и взрослых, зоны с матер-классами. Например, ребята из районного отделения «Движения Первых» проводили мастер-класс для сверстников и взрослых по оказанию первой медицинской помощи. Им на подмогу пришла профессионал своего дела, фельдшер Псковской межрайонной больницы Ольга Уткина. Своих учеников и их родителей поздравил директор Родинской школы Сергей Воронин.

«Праздник собрал большое число местных жителей, которых с большим удовольствием поздравили вместе с главой Завеличенской волости Валерией Фоминой. Уважаемые жители микрорайона Борисовичи! С праздником – благополучия, успехов, доброго здоровья, мира добра!» - заключила Наталья Федорова.