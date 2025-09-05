Недвижимость

В каком случае у псковичей могут изъять землю, рассказал юрист

Если владелец не выполнит предписание об освоении участка, землю могут изъять, рассказал юрист Светлана Стрежнёва.

В соответствии со статьей 85.1 Земельного кодекса Российской Федерации, под освоением земельного участка (земли населенных пунктов) понимается выполнение правообладателем одного или нескольких мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Перечень таких мероприятий установлен распоряжением правительства РФ от 24.04.2025 № 1021-р. Срок освоения земельного участка из состава земель населенных пунктов составляет три года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ, пишет RuNews24.ru.

Однако с 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 31.05.2025 № 826, которое определило признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков:

захламление или загрязнение отходами более половины площади участка в течение года (данный признак установлен для всех земельных участков);

«заброшенность» (садовые, огородные и приусадебные земельные участки не должны быть заросшими сорными растениями. Участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками (не элементы благоустройства и озеленения участка);

отсутствие построенного и оформленного здания/сооружения в течение 5 лет (для земельных участков, предназначенных для строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства с 7-летним сроком строительства и оформления).