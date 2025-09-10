Недвижимость

Общественная палата предложила выдавать квартиры учителям с 25-летним стажем

Учителя с более чем 25-летним стажем работы в школе должны иметь право на бесплатное жилье, считает Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ.

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье», — сказал заместитель.

По его словам, необходимый для получения квартиры стаж «можно пообсуждать». «Срок [работы], понятно, можно обсуждать, но мы даже тем самым [предоставлением жилья] повысим авторитет и престиж профессии учителя», — считает замсекретаря ОП.

Ранее Владислав Гриб призвал учредить ежегодные выплаты педагогам ко Дню учителя, а также расширить для них перечень наград и званий, пишет ТАСС.

Сейчас нуждающиеся в жилье учителя имеют право на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма. При этом в действующем законодательстве отсутствуют нормативные правовые акты, предусматривающие специальный порядок реализации данной социальной гарантии.