В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий

В Псковской области за два года проведены работы по согласованию архитектурного облика более 180 новых объектов капитального строительства. Об особенностях этой деятельности на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал руководитель управления архитектуры и градостроительства правительства региона Евгений Шапкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Только в этом году проведены работы в отношении 82 зданий, проинформировал главный архитектор области. Это жилые дома, объекты образования, торговли, складские помещения. Сейчас приоритетное значение уделяется строениям, которые расположены в центре и наиболее посещаемых местах населенных пунктов, а также у крупных автодорог.

Среди основных требований управления к строительству новых зданий — соответствие фасадной части городской застройке, безбарьерный доступ в помещения, а также система организации дворового пространства без машин для жилого фонда.

Евгений Шапкин обратил внимание, что к работе по согласованию внешнего облика зданий специалисты управления призывают подрядчиков с самого начала строительства. В качестве примера такого эффективного взаимодействия он привел строительство пристройки к существующему зданию на улице Ленина в Невеле.

«На этой улице строения схожи по внешнему облику: ярко выражена карнизная часть, фриз, есть оконное обрамление — лепнина. В проекте будущей пристройки элементы декора здания изначально отсутствовали, из-за чего она бы выбивалась из общего городского облика. В ходе работы мы это исправили, согласовали с подрядчиком материалы, детали отделки, внесли изменения в проектное решение», — рассказал архитектор.

Еще один удачный пример — комплексный подход к оформлению здания и территории у кинотеатров «Победа» и «Смена» на Октябрьском проспекте в Пскове. Евгений Шапкин сообщил, что строительство еще ведется, но подрядчик выполняет работу в соответствии с утвержденными правками.

«Красиво. Территория будет смотреться намного лучше. Проводить кинофестиваль здесь будет одно удовольствие», — отметил губернатор, ознакомившись с документами.

Один из вопросов рабочей встречи — организация региональных архитектурных конкурсов. Сейчас в Псковской области готовится нормативная база для проведения конкурсов архитектурных проектов. Идея их проведения продиктована необходимостью улучшения архитектурного облика городской среды в населенных пунктах региона и поддержки специалистов отрасли.

В продолжение Михаил Ведерников и Евгений Шапкин обсудили планы по развитию туристических и общественных пространств в муниципалитетах. Речь также зашла о необходимости обновления въездных знаков в города и поселки Псковской области. Для того, чтобы сделать лицо региона более привлекательным, Евгений Шапкин предложил первым провести конкурс именно на архитектурный код въездных знаков.

Губернатор идею поддержал и предложил в этой части принять во внимание опыт других регионов, а также Республик Абхазия и Беларусь. Вопрос с въездными знаками, которые являются объектами культурного наследия, необходимо проработать совместно со специалистами профильного регионального министерства.

По итогам встречи Михаил Ведерников поблагодарил команду управления.

«Работа важная. Результат не сразу виден, но путь абсолютно правильный. Мы и по дизайн-коду наших городов тоже не в первый год увидели результат, но гости приезжают, отмечают, что города раскрылись, стало больше воздуха, открылись фасады. Эту работу надо продолжать, делать ее системно, с минимальными дискомфортом для предпринимателей, но требования должны выполняться», — заключил губернатор.