Здания бывшей столовой на улице Гражданской в Пскове выкупил медицинский центр

Бывшую 10-ю столовую на улице Гражданской, дом 9 в Пскове продали на аукционе. Победителем стал медицинский центр «Лидер», следует из информации на торговой платформе АО «Сбербанк АСТ».

Фото здесь и далее: Торговая платформа АО «Сбербанк АСТ»

Цена составила 35 млн рублей.

В сделку входит здание с КН 60:27:0020202:56, общей площадью 1844,4 кв. м; здание «Склад» с КН 60:27:0020202:55, общей площадью 17,5 кв.м и земельный участок с КН 60:27:0020202:695, площадью 1 759,0 кв. м.

Напомним, в 2023 году здание передали в оперативное управление Детской художественной школе, которая располагается на втором этаже общежития на улице Конной, 30. Планировалось перевезти школу на улицу Гражданскую после реконструкции объекта в случае, если будут найдены источники финансирования.