Общество

Новая художественная школа и ТОСы для тех, кто хочет здесь и сейчас

Депутатский выезд в избирательный округ №1 состоялся в Пскове 17 ноября. Депутат по округу Юрий Бурлин в сопровождении председателя городской Думы Александра Гончаренко и заместителя начальника управления городского хозяйства Татьяны Алексеевой обсудили возможности благоустройства дворовых территорий, доехали до здания, в котором планируют открыть Детскую художественную школу, а также посетили активистов территориального общественного самоуправления «Калинина, 11», которые выиграли несколько грантов и успешно реализуют свои проекты. Подробнее о выезде — в репортаже журналиста Псковской Ленты Новостей.

Двор за общежитием на улице Воеводы Шуйского

Выезд начался с осмотра территории внутриквартального проезда от дома №8а на улице Воеводы Шуйского до дома №4 на улице Красных Просвещенцев — проезд огибает общежитие ПсковГУ (улица Воеводы Шуйского, 6). Юрий Бурлин рассказал, что местных жителей беспокоит состояние проезда — на грунтовой дороге образовались множественные ямы, в непогоду содержимое превращается в грязь. Проезд не размежеван, местные жители подсыпали дорогу, однако в долгосрочной перспективе проблему это не решает.

Двор дома №8а на улице Воеводы Шуйского благоустроен, но требуется обновление здешней детской площадки. Юрий Бурлин отметил, что внебюджетные источники финансирования на эти работы пока не предвидятся — дом неактивный, ТОСа здесь нет.

Вторая проблема — контейнерная площадка. По словам депутата, на данный момент выясняется, законно ли она размещается в этом месте. Следующим этапом (ориентировочно — в 2025 году) площадку планируют перепланировать и сделать ее закрытой. Сейчас такую возможность прорабатывают с УГХ Пскова.

Обходя территорию, Александр Гончаренко отметил неприглядное состояние стен общежития — фасад и сторона здания, обращенная к набережной, — приведены в надлежащий вид, однако со стороны проезда и со двора здание нужно ремонтировать. Он поинтересовался, планирует ли вуз заняться этим ремонтом.

Юрий Бурлин в ответ проинформировал, что пока таких разговоров не идет. При этом депутат заметил, что студенты, проживающие в общежитии, тоже могут создать ТОС, например, чтобы благоустроить задний двор общежития. Реализация таких проектов осложняется тем, что их нужно согласовывать с Минобразования.

Вся надежда на ТОС

Далее все отправились во двор дома №11 на улице Калинина. Двухэтажный дом 1955 года постройки не является объектом культурного наследия, однако, как отметили местные жители, именно такая застройка формирует архитектурный облик центра города, привлекает туристов и радует глаз горожан. При этом внутри такие дома выглядят не так привлекательно, ведь построены они очень давно и со временем разрушаются. Ремонтировать эти здания за счет взносов местных жителей практически невозможно — в доме №11 на улице Калинина, например, всего 12 квартир. Собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 85%, чего недостаточно. Кроме того, в итоге получается небольшая сумма, ведь собственников совсем немного. Серьезный ремонт за свой счет провести также не получается, поскольку скидываться придется «по-крупному».

Решением проблем для местных жителей стал ТОС — активисты уже получили финансирование по трем заявкам. Один из проектов уже реализован — во дворе дома установлены два шлагбаума. Второй проект — в стадии реализации, прямо сейчас подрядчик ремонтирует оба подъезда многоквартирного дома. После завершения ремонта ТОС приступит к реализации третьего проекта — установке новых почтовых ящиков.

«Мы очень рады, что появилась такая грантовая поддержка ТОС. Спасибо! Для нас это глоток воздуха», - отметила председатель ТОС «Калинина, 11».

Юрий Бурлин в свою очередь отметил, что для таких домов проекты ТОС — это по сути единственный способ провести ремонт общедомового имущества. «Так или иначе, ищите возможности. У вас крутой результат, активность людей дала свои плоды. Всего полгода назад была встреча во дворе, а сейчас уже проводятся такие работы», - заметил депутат.

Помимо этого, местные жители пытаются благоустроить свой двор в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году они уже подавали заявку на участие в программе, однако не собрали достаточное количество голосов. В последующем активисты планируют снова заявиться на участие в конкурсе.

Еще одна проблема местных жителей — протекающая крыша. Стоит отметить, что в 2019 году ее ремонтировали в рамках капитального ремонта. Сейчас крыша течет, топит чердак, вода разрушает фасад здания. В ситуации пытается помочь управляющая компания «Лифтмонтажсервис». Представитель «управляйки» на встрече с депутатом и жителями многоквартирного дома пояснила, что претензия в Фонд капитального ремонта Псковской области направлена, сами сотрудники управляющей компании в этом году «уже сделали все, что могли». Теперь нужно ждать стабилизации погодных условий, чтобы продолжить ремонт. Ориентировочно, это будет весной.

«Дорогу осилит идущий. Кто настырно идет, доходит до своей цели», - резюмировал Александр Гончаренко. Он призвал местных жителей активнее взаимодействовать с депутатом по округу, четко формулировать свои запросы, чтобы успешно продолжать ремонты и благоустройство.

Художественная школа в бывшей столовой

Следующий объект, который посетили представители власти, — бывшая 10-я столовая на улице Гражданской, 9. Здание не эксплуатируется, в этом году его передали в оперативное управление Детской художественной школе. Напомним, сейчас школа располагается на втором этаже общежития на улице Конной, 30.

Как рассказал начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев, Детская художественная школа в Пскове крайне востребована — в настоящее время ее посещают порядка 700 учеников, выпускники становятся студентами профильных вузов и ссузов. В самой школе отмечают, что могли бы расширить количество учеников до 1,5 тысячи, однако не располагают достаточным пространством.

«Здание на Гражданской, 9 в этом году законсервировали, посчитали, что смета на реконструкцию здания будет стоить примерно 7 млн рублей. Подана заявка в бюджет на разработку сметы. Если деньги выделят, в следующем году уже запроектируем. Параллельно ищем возможные источники финансирования самих работ по реконструкции, ведь смысла делать проекты в стол — нет», - рассказал Дмитрий Яковлев.

В перспективе из двухэтажного здания столовой планируют сделать трехэтажное — чтобы расположить на последнем этаже выставочные пространства. Также планируется благоустроить задний двор здания, чтобы учащиеся школы могли проводить там всевозможные мероприятия, например, пленэры.

Стоит отметить, что рядом со зданием сейчас располагается пункт кормления граждан, что возмущает местных жителей. Псковичей беспокоит, что после приема пищи некоторые граждане перемещаются в ту самую зеленую зону, которую планируют благоустроить для пленэров. Татьяна Алексеева предложила депутатам провести на территории субботник, спилить лишние деревья, обрезать кустарники. Юрий Бурлин ответил, что депутаты предложение возьмут на заметку, а также призвал убрать строительный мусор вокруг здания бывшей столовой, чтобы улучшить эстетический вид. Точку кормления граждан отсюда в будущем планируют перенести в район вокзала.

Муниципальный двор

Последняя точка выезда — двор дома №11/4 на улице Ленина. Территория двора не размежевана и принадлежит муниципалитету. В этом году УГХ сделало здесь асфальтовые дорожки, ранее во дворе поставили детскую площадку в рамках губернаторской программы. Теперь на детской площадке нужно сделать освещение. Юрий Бурлин проинформировал, что готовится соответствующая заявка в УГХ.

Еще одна проблема — контейнерная площадка. Депутат заметил, что совсем рядом располагается Псковский гуманитарный лицей, драматический театр, поэтому площадку для ТКО хотят сделать закрытой, на это также будут подавать заявку. Одновременно с этим планируется заявиться на установку воркаут-площадки. Поскольку территорий муниципальная, делать это придется за бюджетные деньги, а значит, ждать придется долго.

«Можно, конечно, чтобы жители собрали ТОС и попросили у муниципалитета провести благоустройство на муниципальной земле, в итоге им разрешат, но это большой путь», - отметила Татьяна Алексеева.

«Нам ведь не обязательно надо все и сегодня, будем ждать. Может, будет спрос, и правительство выделит деньги на спортивные площадки», - предположил Юрий Бурлин.

По итогам выезда можно отметить, что ждать благоустройства двора или ремонта общедомового имущества в Пскове можно долго — средств бюджета на все не хватает, очереди продвигаются не быстро. Капитальный ремонт светит только тем, кто сам и чьи соседи исправно платят взносы. Поэтому, если хочется здесь и сейчас, — нужно искать новые инструменты, например, ТОС. Какие бы мнения ни звучали на счет этой практики, результаты, как говорится, налицо. А новое здание для Детской художественной школы — прекрасный проект. Хочется верить, что его все-таки удастся реализовать, и учреждение вскоре сможет принять на обучение всех желающих.

Ксения Иванова

Фото Александра Елисеева