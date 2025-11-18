Недвижимость

Скорректированные условия программы «Сельская ипотека» обсудили в Пскове

Мероприятие в формате круглого стола, посвященное реализации программы «Сельская ипотека» и её влиянию на рынок недвижимости области, состоялось 17 ноября в Пскове. Участники встречи рассмотрели основные изменения, которые были внесены в программу после её обновления в конце сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном филиале Россельхозбанка.

Как пояснила директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко, основная цель инициативы – стимулировать закрепление населения в сельской местности. За время действия программы порядка 700 семей в области смогли решить жилищный вопрос благодаря этой господдержке.

«Сегодня программа имеет принципиальные отличия от предыдущей версии: теперь необходимо не только купить жилье в сельской местности, но и постоянно проживать и работать там. По своему целевому характеру она аналогична IT-ипотеке, поскольку ориентирована на поддержку конкретных профессиональных групп», – отметила Анна Тарасенко.

Она подчеркнула, что особенно важно, чтобы граждане ответственно подходили к использованию этой возможности.

Руководитель службы по развитию партнерского канала продаж банка Дарья Гашенко подробно охарактеризовала обновленные параметры программы. Теперь право на получение кредита имеют строго определенные категории граждан, постоянно проживающие и работающие в сельской местности. К ним отнесены работники агропромышленной отрасли, социальной сферы, образования и здравоохранения. Заемщики должны в течение пяти лет предоставлять подтверждение своей занятости в указанных отраслях на селе.

Критерии к объектам недвижимости остались без изменений. Допускается приобретение жилого дома у частных лиц (постройки не старше 5 лет) или у застройщиков (не старше 3 лет). Также предусмотрена возможность строительства индивидуального дома на собственном земельном участке или покупки участка с последующим строительством.

«В обновленной версии программы минимальный первоначальный взнос увеличен до 30,01%. При этом максимальный срок кредитования сохранен на уровне 25 лет, как и лимит суммы в шесть миллионов рублей. Банк видит свою миссию в содействии развитию сельских территорий», – уточнила Дарья Гашенко.

Эксперты отметили, что за первый месяц действия измененных условий у потенциальных заемщиков возникло много вопросов. Проведение круглого стола было направлено на разъяснение деталей программы и помощь гражданам в принятии обоснованных решений.

Также участники обсуждения обратили внимание на текущее состояние рынка загородной недвижимости Псковской области, который переживает этап трансформации.

По наблюдениям риелторов, жители региона стали более осмотрительными при покупке недвижимости, тщательно оценивая не только первоначальную стоимость, но и будущие расходы на содержание, коммунальные услуги и возможные ремонтные работы.

В то же время эксперты сохраняют позитивный прогноз, характеризуя текущую ситуацию как период накопления спроса. Это означает, что после всестороннего анализа рынка многие покупатели примут окончательное решение в пользу приобретения загородной недвижимости.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: https://www.rshb.ru/natural/mortgage

Реклама. АО Россельхозбанк. ИНН 7725114488 https://www.rshb.ru/. Erid:2W5zFHQ628G