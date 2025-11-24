Недвижимость

Один аварийный многоквартирный дом осталось расселить в Пскове

Один аварийный многоквартирный дом под расселение остался в Пскове, сообщила врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Фото: правительство Псковской области

«Псков можно поставить в пример с точки зрения того, что здесь используют не только поддержку из регионального и федерального бюджетов, но и расселяют людей самостоятельно, потому что есть дома, которые мы (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, - ред.) не в праве включать в региональную программу и финансировать за счет средств федерального бюджета. К таким домам относятся дома блокированной застройки. Псков такие проблемы решает самостоятельно», - сказала Ксения Григорьева.

На сегодняшний день у города остался один многоквартирный дом под расселение, а блокированные дома уже расселены.