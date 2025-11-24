Псковcкая обл.
Недвижимость

Сбер: Искусственный интеллект — драйвер строительной отрасли

27.11.2025 16:59|ПсковКомментариев: 0

Строительство сегодня является самым перспективным полем для внедрения искусственного интеллекта, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Domclick Digital Forum, где состоялось пленарное заседание «Будущее недвижимости и недвижимость будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера. 

В дискуссии приняли участие первые лица государства и ведущие эксперты рынка: заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

От квадратных метров — к среде для жизни

Участники единогласно отметили: сегодня важен не просто рост объёмов строительства, а создание комфортной городской среды. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, пора уходить от строительства «метров» и переходить к созданию комфортной среды для жизни людей.

«Наша стратегическая задача — за ближайшие 6 лет обновить каждый третий квадратный метр жилья в стране», — отметил Хуснуллин.

Он рассказал, что ежегодно россияне инвестируют в недвижимость 16 трлн рублей — эти средства должны работать на формирование пространств, где люди смогут работать, жить и мечтать.

ИИ как драйвер строительной революции

Центральной темой обсуждения стали технологии. Герман Греф назвал строительство «самым перспективным полем для внедрения искусственного интеллекта», приведя показательное сравнение: за 15 лет производительность труда в сельском хозяйстве выросла в 2,5 раза, тогда как в строительстве — упала на 40%.

«Сегодня вычислительные мощности удваиваются каждые полгода, — отметил Греф. — В основе всех технологий лежит искусственный интеллект, и это изменит всё».

По его словам, ключевая задача — радикально улучшить управление «КГБ»: качеством, графиком и бюджетом строительства. Сбербанк уже работает над продуктом, который позволит «ускорить и запараллелить» весь цикл стройки.

Ипотека: баланс между рыночными механизмами и господдержкой

Острая дискуссия развернулась вокруг будущего ипотеки. Участники отметили, что резкий переход к рыночным механизмам может ограничить доступность жилья для большинства россиян.

При этом представители регулятора и правительства уверены: по мере снижения ставок будет восстанавливаться спрос на рыночные программы. Несмотря на текущее снижение объёмов выдачи ипотеки на триллион рублей по сравнению с прошлым годом, этот тренд носит временный характер.

При этом, по словам заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, спрос по ипотеке выше ожиданий.

«В целом мы прогнозируем, что ситуация будет примерно такая же в следующем году. Будет расти доля рыночных программ в следующем году с учётом снижения ключевой ставки. Мы надеемся, что с учётом снижения ключевой ставки и рыночная ставка снизится пункта на 4, может быть, на 5», — отметил Чебесков.

Города будущего уже становятся реальностью

Ярким примером технологического прорыва стал проект «СберСити» — умный город, где применяются передовые решения в области ИИ, экологии и безопасности. Как отметили спикеры, такие проекты определяют развитие городов на десятилетия вперёд.

Участники дискуссии сошлись во мнении: технологическая трансформация отрасли — не выбор, а необходимость.

Источник: Псковская Лента Новостей
