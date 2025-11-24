Сбер: Искусственный интеллект — драйвер строительной отрасли

Строительство сегодня является самым перспективным полем для внедрения искусственного интеллекта, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Domclick Digital Forum, где состоялось пленарное заседание «Будущее недвижимости и недвижимость будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.
В дискуссии приняли участие первые лица государства и ведущие эксперты рынка: заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Участники единогласно отметили: сегодня важен не просто рост объёмов строительства, а создание комфортной городской среды. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, пора уходить от строительства «метров» и переходить к созданию комфортной среды для жизни людей.
Он рассказал, что ежегодно россияне инвестируют в недвижимость 16 трлн рублей — эти средства должны работать на формирование пространств, где люди смогут работать, жить и мечтать.
Центральной темой обсуждения стали технологии. Герман Греф назвал строительство «самым перспективным полем для внедрения искусственного интеллекта», приведя показательное сравнение: за 15 лет производительность труда в сельском хозяйстве выросла в 2,5 раза, тогда как в строительстве — упала на 40%.
По его словам, ключевая задача — радикально улучшить управление «КГБ»: качеством, графиком и бюджетом строительства. Сбербанк уже работает над продуктом, который позволит «ускорить и запараллелить» весь цикл стройки.
Острая дискуссия развернулась вокруг будущего ипотеки. Участники отметили, что резкий переход к рыночным механизмам может ограничить доступность жилья для большинства россиян.
При этом представители регулятора и правительства уверены: по мере снижения ставок будет восстанавливаться спрос на рыночные программы. Несмотря на текущее снижение объёмов выдачи ипотеки на триллион рублей по сравнению с прошлым годом, этот тренд носит временный характер.
При этом, по словам заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, спрос по ипотеке выше ожиданий.
Ярким примером технологического прорыва стал проект «СберСити» — умный город, где применяются передовые решения в области ИИ, экологии и безопасности. Как отметили спикеры, такие проекты определяют развитие городов на десятилетия вперёд.
Участники дискуссии сошлись во мнении: технологическая трансформация отрасли — не выбор, а необходимость.