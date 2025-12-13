Недвижимость

Самовольно установленные гаражи на улице Киселева в Пскове требуют снести

Администрация города Пскова издала постановления о демонтаже самовольно установленных гаражей, размещённых по адресу: улица Киселева, возле дома 1, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото: Контрольное управление администрации города Пскова

В случае неосуществления демонтажа гаражей в сроки, установленные постановлениями, они будут демонтированы в порядке очерёдности муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города».

С текстом постановлений можно ознакомится на сайте администрации.

Напомним, работа по сносу незаконно установленных гаражей в Пскове проводится регулярно.