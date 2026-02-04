Компенсация за найм жилья стала доступна фармацевтам в Псковской области

Меру поддержки в виде компенсации за найм жилья для медработников в Псковской области распространили на провизоров и медицинских сестер паллиативной службы, сообщается в канале губернатора Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.

«Продолжаем расширять меры региональной поддержки наших медицинских работников. В конце прошлого года на встрече с врачебным сообществом обсуждали, что ещё необходимо сделать для привлечения молодых специалистов. Один из вопросов, который звучит чаще всего, – обеспеченность жильём. В 2021 году мы пересмотрели подходы к финансированию этой статьи бюджета по инициативе фракции «Единая Россия» Псковского областного Собрания и ежегодно в рамках наших возможностей увеличиваем сумму, выделяемую на приобретение квартир, - сообщил губернатор.

В этом году также расширили перечень получателей компенсации за коммерческий найм: теперь в него включены провизоры и медицинские сёстры паллиативной службы.

«Грамотные фармацевты сейчас особенно востребованы в наших муниципалитетах, а помощь и участие специалистов, сопровождающих пациентов в самый сложный период жизни, являются исключительно значимой поддержкой. По просьбе нашего врачебного сообщества, в городах и посёлках с численностью населения свыше 50 тысяч человек мы установили компенсацию за найм жилья в пределах 18 тысяч рублей в месяц, а в более маленьких населённых пунктах – до 13 тысяч рублей. Благодарю депутатов Псковского областного Собрания за поддержку нашей инициативы, изменения отражены в постановлении правительства», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области установили выплаты для фармацевтов, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона, а также увеличили размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестёр, пришедших на работу в подразделения паллиативной помощи.