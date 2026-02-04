Компенсация за найм жилья стала доступна фармацевтам в Псковской области

Меру поддержки в виде компенсации за найм жилья для медработников в Псковской области распространили на провизоров и медицинских сестер паллиативной службы, сообщается в канале губернатора Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.
«Грамотные фармацевты сейчас особенно востребованы в наших муниципалитетах, а помощь и участие специалистов, сопровождающих пациентов в самый сложный период жизни, являются исключительно значимой поддержкой. По просьбе нашего врачебного сообщества, в городах и посёлках с численностью населения свыше 50 тысяч человек мы установили компенсацию за найм жилья в пределах 18 тысяч рублей в месяц, а в более маленьких населённых пунктах – до 13 тысяч рублей. Благодарю депутатов Псковского областного Собрания за поддержку нашей инициативы, изменения отражены в постановлении правительства», - добавил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что в Псковской области установили выплаты для фармацевтов, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона, а также увеличили размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестёр, пришедших на работу в подразделения паллиативной помощи.