Приставы добились выделения квартиры для пушкиногорской сироты

Судебные приставы специального отделения по Псковской области ГМУ ФССП России в принудительном порядке обязали орган местной власти предоставить сироте положенную государством жилплощадь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГМУ ФССП РФ. 

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

Молодая девушка, которая имела статус сироты, подала в суд на местную администрацию за то, что ей длительное время не предоставляли собственную квартиру. Суд поддержал права заявительницы и обязал главу городского округа выделить сироте благоустроенное жилое помещение, однако это требование долгое время игнорировалось. 

Приставы направили главе ряд уведомлений и разъяснений, а также предупредили о возможном наступлении уголовной ответственности.

После этого сирота получила благоустроенную квартиру на территории Пушкиногорского района. Исполнительное производство окончено.

